Франция продолжает придерживаться политики эксплуатации народов - Жаклин Дефонтен

БАКУ /Trend/ - Франция, будучи бывшей колониальной державой и страной с историей работорговли, до сих пор придерживается политики эксплуатации народов.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала президент Международного комитета чернокожих народов (CIPN) Гваделупы Жаклин Дефонтен в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

По ее словам, французское государство принимает законы, которые подменяют понятие "народ" на "население", что лишает коренные народы их права на самоопределение.

"Наш народ пережил депортацию, насильственное порабощение и культурное уничтожение. Мы боремся за восстановление исторической справедливости и требуем, чтобы наши предки не назывались рабами, а признавались африканцами, которых насильственно лишили свободы. Это важно, потому что Франция пытается стереть нашу африканскую идентичность", - подчеркнула Жаклин Дефонтен.

Она также призвала международное сообщество осудить продолжение колониальных практик в современных условиях.