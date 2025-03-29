Французский империалистический режим продолжает попирать права заморских народов - Даниэль Дюбуа

БАКУ /Trend/ - Французский империалистический режим продолжает попирать права заморских народов.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал руководитель отдела коммуникации и молодежного отдела коллектива "Справедливость Мартиники" Даниэль Дюбуа в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

"Непрекращающиеся атаки французского империалистического режима на наши права закончатся только тогда, когда народ Мартиники и другие колонизированные народы окончательно освободятся от этой тиранической системы", – подчеркнул Д.Дюбуа.

Он добавил, что Франция, провозглашающая себя демократическим государством и страной прав человека, в реальности устанавливает юридическую иерархию, в которой международные нормы, включая Устав ООН, должны стоять выше национального законодательства.

"Еще выше в этой иерархии находится конституционный блок, который включает в себя основные права человека – свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Однако Франция продолжает попирать и нарушать эти права, особенно в заморских территориях", – заключил он.