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Многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет развиваться и дальше — премьер-министр

Политика Материалы 30 марта 2025 14:26 (UTC +04:00)
Многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет развиваться и дальше — премьер-министр
Фото: Википедия

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, в письме говорится:

"Уважаемый Али Асадов, примите искреннюю благодарность за поздравления с назначением меня на пост премьер-министра Республики Беларусь. Уверен, что многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет и впредь развиваться в атмосфере взаимного уважения и доверительного диалога на благо наших дружественных народов. Уважаемый Али Асадов, пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и творческой энергии в решении важных государственных задач".

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