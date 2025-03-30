Многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет развиваться и дальше — премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, в письме говорится:

"Уважаемый Али Асадов, примите искреннюю благодарность за поздравления с назначением меня на пост премьер-министра Республики Беларусь. Уверен, что многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет и впредь развиваться в атмосфере взаимного уважения и доверительного диалога на благо наших дружественных народов. Уважаемый Али Асадов, пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и творческой энергии в решении важных государственных задач".