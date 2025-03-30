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Вооружённые силы Армении вновь прибегли к провокациям

Политика Материалы 30 марта 2025 15:29 (UTC +04:00)
Вооружённые силы Армении вновь прибегли к провокациям
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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БАКУ /Trend/ - Вечером 29 марта и утром 30 марта вооружённые силы Армении трижды пытались осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями Азербайджанской Армии, расположенными напротив позиций в направлении населённого пункта Герензур.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, благодаря бдительности подразделений Азербайджанской Армии провокационные попытки Армении были пресечены.

В то же время, подразделения вооружённых сил Армении с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

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