Проживающие в Европе азербайджанцы проводят акцию протеста перед Дворцом мира в Гааге (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Европе азербайджанцы проводят перед Дворцом мира в Гааге акцию протеста с призывом к справедливости.

Как сообщает в понедельник Trend, акция организована азербайджанской общиной в Европе. Участники выражают решительный протест против продолжающихся несправедливости и двойных стандартов в отношении Азербайджана.

В ответ на предвзятую позицию, проявляемую в последнее время в парламентах Европы и Нидерландов, протестующие вышли на шествие перед Дворцом мира, демонстрируя единство и солидарность азербайджанцев, живущих за рубежом.

Протестующие скандируют лозунги: «Восстань ради справедливости!», «Правда для Азербайджана — справедливость для всех!», «Право Азербайджана признано во всем мире!», «Вместе за справедливость, мир и истину!», «Долой двойные стандарты!».

Азербайджанцы, проживающие в Европе, напомнили о массовых убийствах и актах геноцида, совершенных армянами против азербайджанского народа в разные исторические периоды. Они подчеркнули, что по своему масштабу и последствиям эти преступления, согласно международным правовым нормам, закрепленным в конвенциях, а также морально-этическим кодексам, являются преступлениями против человечности и человечества.

Протестующие требуют признания геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев 107 лет назад – 31 марта 1918 года.

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