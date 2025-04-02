Угрозы безопасности Азербайджана будут решительно пресекаться - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Угрозы безопасности Азербайджана будут решительно пресекаться.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев во время выступления в актовом зале СГБ на мероприятии с участием личного состава и ветеранов ведомства.

Выступая с приветственной речью к личному составу по случаю профессионального праздника, Али Нагиев подробно рассказал о неоспоримой роли великого лидера Гейдара Алиева, посвятившего 25 лет своей жизни службе в этом важном учреждении, в развитии органов безопасности, прошедших сложный путь с момента создания до сегодняшнего дня. Начальник службы отметил, что сотрудники СГБ и сегодня достойно продолжают профессиональную школу и наследие патриотизма, заложенные великим лидером в этих органах.

Генерал-полковник Али Нагиев, говоря об особом внимании и бесценной заботе, которые Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев уделяет органам безопасности, отметил, что именно благодаря этому вниманию и заботе удается выстраивать деятельность СГБ в соответствии с современными вызовами, а также с каждым днем улучшаются материально-техническое обеспечение Службы, условия работы сотрудников и их социальное положение.

Начальник Службы отметил, что в прошлом году СГБ эффективно выполняла свою работу по обеспечению надежной безопасности, были проведены важные мероприятия по предотвращению внешних и внутренних угроз, особенно были достигнуты значительные результаты в борьбе с преступлениями, связанными с государственной изменой, шпионажем, терроризмом, финансированием терроризма, подготовкой покушений на жизнь государственных и общественных деятелей.

Отметив, что за прошедший период некоторыми деструктивными силами были предприняты попытки осуществления подрывной деятельности, генерал-полковник Али Нагиев заявил, что угрозы безопасности Азербайджана, будут решительно предотвращены.

В завершение своего выступления Али Нагиев выразил глубокую уверенность в том, что оказанное Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым доверие и поддержка личному составу СГБ и впредь будут оправданы, а сотрудники Службы будут продолжать работать с высокой самоотдачей и решимостью во имя обеспечения безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!