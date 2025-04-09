Азербайджан и Молдова обсудили региональные и международные вопросы

БАКУ /Trend/ - 9 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел Республики Молдова Сергеем Миховым.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические и гуманитарные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, а также перспективы развития отношений и региональные и международные вопросы.

Джейхун Байрамов напомнил о своей недавней встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем на полях Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув значимость подобных контактов и механизма политических консультаций для углубления как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия.

Особое внимание было уделено расширения двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества, в частности вопросам энергетической безопасности и важности развития партнерства в данной сфере. Также подчеркнута роль Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой как эффективной платформы для обсуждения сотрудничества в областях экономики, торговли и инвестиций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Молдова. Азербайджанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, молдавскую - государственный секретарь Сергей Михов.

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