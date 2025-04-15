IDEA продолжает работы по восстановлению мозаик в столице (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ряде районов Баку на фасадах зданий и в парках сохранились мозаичные композиции — одна из форм историко-культурного наследия нашего народа. К сожалению, на протяжении долгих лет этому широко распространенному виду народного декоративно-прикладного искусства не уделялось должного внимания, в результате чего появилась необходимость в реставрации мозаик, созданных в XX веке.

Как сообщает Trend, в связи с этим по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, были реализованы масштабные реставрационные работы на ряде объектов в Баку. В частности, восстановлена редкая мозаичная композиция на фасаде бывшего Бакинского шинного завода, расположенного в Наримановском районе, недалеко от станции метро «Улдуз».

Уже завершены работы по реставрации мозаик в нескольких точках города — в Насиминском районе по адресу: Тбилисский проспект, 54; в Хазарском районе, рядом с санаторием на проспекте Загульба; а также на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Абдулвахаба Саламзаде. Аналогичные работы продолжаются и в других местах. Этот проект открывает новую страницу в культурной жизни столицы, возвращая горожанам и будущим поколениям дух прошлой эпохи.

Таким образом, мозаика становится неповторимым художественным элементом облика столицы — мостом между прошлым и будущим, искусством и повседневной жизнью, индустриальной историей и современным экологичным градостроительством.

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