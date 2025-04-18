Из сердца Кавказа — к берегам Амазонки: стратегический диалог нового века

БАКУ /Trend/ - Когда старый мир ещё цепляется за иллюзии контроля, новый — уже строит маршруты будущего. В этом тектоническом сдвиге, где привычные гегемоны теряют монополию на правила игры, Азербайджан делает шаг в сторону глобальной зрелости: он больше не только мост между Востоком и Западом, но и связующее звено между континентами, интересами и эпохами. Сегодня Баку обращает взор через океан — туда, где начинается восхождение Латинской Америки, не как пассивного игрока, а как кузнеца собственной судьбы. Это история не просто о дипломатии, это — архитектура стратегического родства Глобального Юга.

В новой конфигурации мировой политики, где однополярный диктат уступает место сложной, но живой многополярности, Азербайджан сдержанно, но последовательно выстраивает свою линию. Это не имитация глобальности, а осознанный геополитический выбор. Вектор на Латинскую Америку — часть этой стратегии. Для Баку это не экзотическая авантюра, не жест ради имиджа, а шаг к созданию устойчивых и взаимовыгодных альянсов.

География здесь — не препятствие, а вызов. Потому что именно в Латинской Америке сегодня формируются альтернативные центры влияния, укрепляются позиции Глобального Юга, звучат новые голоса в пользу справедливого международного порядка. В этой динамике Азербайджан видит не просто потенциал — он слышит рифму со своей собственной историей: борьбы за субъектность, за право быть услышанным, за место за столом будущего.

Так начинается дипломатическое движение через океан — навстречу тем, кто, как и сам Азербайджан, не боится строить новое в мире, где старое уже не работает.

Азербайджан начал выстраивать системные отношения с государствами Южной Америки с начала 2000-х годов. Сегодня у Баку работают посольства в Бразилии, Аргентине, Мексике, Кубе — с ключевыми державами региона. С другими странами — Колумбией, Перу, Уругваем, Чили, Парагваем — дипломатические отношения развиваются через нерезидентные миссии, но на базе регулярных контактов.

Важную роль в укреплении связей сыграли двусторонние визиты, участие Азербайджана в формате CELAC, деятельность в рамках Движения неприсоединения, а также информационно-просветительская работа по объяснению последствий армяно-азербайджанского конфликта и важности принципа территориальной целостности. Взаимная симпатия укрепляется: многие латиноамериканские парламенты и делегации голосуют в ООН в поддержку Азербайджана.

Экономическая география: энергия, еда, технологии и логистика

Взаимный интерес между Азербайджаном и Южной Америкой не ограничивается дипломатическим этикетом. Он всё больше обретает экономическое измерение — через стратегические поставки, инвестиции и обмен технологиями.

Южная Америка интересуется в Азербайджане:

1. Энергетикой и логистикой: богатые нефтью страны региона — Венесуэла, Бразилия, Эквадор — внимательно следят за опытом SOCAR и модели устойчивого управления углеводородными доходами. Азербайджан, будучи активным участником ОПЕК+, воспринимается как зрелый и ответственный энергетический игрок.

2. "Умными" решениями: проекты "ağıllı kənd" и "ağıllı şəhər" в Карабахе вызывают интерес в Боливии, Парагвае, Гватемале — там, где аналогичные вызовы модернизации сельской среды стоят особенно остро.

3. Образованием и здравоохранением: кубинская медицина традиционно сильна, и Баку активно взаимодействует с Гаваной в этой сфере — от врачебных обменов до подготовки специалистов. Куба — одно из немногих государств, с которым гуманитарное партнёрство имеет глубокую институциональную основу.

4. Глобальными форумами: голос Южной Америки в международных организациях — ценная дипломатическая валюта. Поддержка Азербайджана на площадках ООН, Движения неприсоединения, G77 отражает сближение на ценностном уровне — поддержка суверенитета, международного права и противодействие агрессии.

Азербайджан интересуется в Южной Америке:

1. Продовольственной безопасностью: Бразилия, Аргентина, Парагвай — аграрные гиганты, способные обеспечить стабильные поставки мяса, зерна, сахара и кукурузы. В условиях постпандемийной волатильности и военных рисков, доступ к надёжным агропартнёрам — это стратегический актив.

2. Редкоземельными ресурсами: Чили, Боливия и Перу — лидеры по добыче лития, необходимого для аккумуляторов, электромобилей и высокотехнологичной промышленности. Азербайджан, диверсифицирующий свою экономику, рассматривает кооперацию в этой сфере не только как источник сырья, но и как логистический вызов для своего Транскаспийского маршрута.

3. Военно-техническим обменом: опыт EMBRAER в производстве лёгких и беспилотных летательных аппаратов может быть полезен для Азербайджана с учётом наращивания оборонной промышленности.

4. Голосами в международных структурах: для Баку важно, чтобы армянский лобби не превращал глобальные площадки в арену односторонних обвинений. Поддержка или нейтралитет стран Южной Америки в этих условиях играет ключевую роль в дипломатическом позиционировании.

Цифры и тренды: скромный старт, но уверенный рост

В 2024 году общий экспорт Азербайджана составил около $33 млрд. Пока на Южную Америку приходится лишь малая часть этого объёма, но тенденция ясна — торговать начинают не по инерции, а по расчёту.

Бразилия: крупнейший партнёр региона. Товарооборот — $52 млн (+12% за год). Азербайджан экспортирует нефтехимию, импортирует сахар, мясо и кофе.

крупнейший партнёр региона. Товарооборот — $52 млн (+12% за год). Азербайджан экспортирует нефтехимию, импортирует сахар, мясо и кофе. Аргентина: торговля выросла на 15%, достигнув $9 млн. Ввоз — сельхозпродукция, вино; вывоз — нефтепродукты и химикаты.

торговля выросла на 15%, достигнув $9 млн. Ввоз — сельхозпродукция, вино; вывоз — нефтепродукты и химикаты. Чили и Колумбия: на повестке — аграрный обмен и поставки нефтехимии. Колумбия, как и Уругвай, регулярно поддерживает Баку на международной арене.

Дипломатия дальнего прицела: от эпизодических контактов к системному сближению

В течение 2024 года Азербайджан продемонстрировал последовательную и активную дипломатию по отношению к странам Латинской Америки. Важные двусторонние встречи с представителями Бразилии, Аргентины и Колумбии засвидетельствовали, что Баку не рассматривает латиноамериканское направление как второстепенное. Обсуждались проекты в энергетике, логистике, цифровой трансформации и гуманитарной сфере — не просто декларации, а задел на практическое взаимодействие.

На многостороннем уровне Азербайджан укрепляет политические связи через Движение неприсоединения, G77 и ООН. Эти площадки становятся ареной для синхронизации интересов с Латинской Америкой в вопросах суверенитета, равноправия и реформы глобального управления. Но реальную синергию тормозят объективные барьеры: отсутствие прямых морских и авиационных маршрутов, разрывы в логистических цепочках, необходимость посредников в трансконтинентальной торговле.

Тем не менее, решение уже вырисовывается: Транскаспийский международный транспортный коридор (TITR), а также логистические хабы в Турции и Испании могут стать ключевыми звеньями в доставке товаров между Латинской Америкой и Кавказом — с выходом на рынки Центральной Азии, Китая и Европы.

Перспективные оси сотрудничества: от прагматизма к стратегическому альянсу

1. Формирование новой дипломатической архитектуры

Азербайджан предлагает не просто диалог, а платформу. Его уникальное положение между Востоком и Западом, Каспием и Европой делает Баку естественным транзитным звеном. В этом контексте особую актуальность приобретает идея создания Форума «Азербайджан — Южная Америка», который мог бы объединить деловые круги, парламентариев и экспертов. Параллельно можно формировать сети торгово-экономических миссий и совместных исследовательских центров по глобальной повестке Глобального Юга.

2. Инвестиции в логистику и трансконтинентальный транспорт Южноамериканские логистические операторы всё чаще смотрят на Баку как на транспортный и складской хаб, открывающий доступ к рынкам Шелкового пути. Особенно велик интерес со стороны бразильского и чилийского частного сектора. Азербайджан, в свою очередь, может предложить не только географическое преимущество, но и развивающуюся логистическую инфраструктуру — от порта Алят до новой железнодорожной и автомобильной артерии через Зангезурский коридор.

3. Энергетическая трансформация и зелёная дипломатия

Опыт Азербайджана в возобновляемой энергетике уже вызывает интерес у Чили, Уругвая и Бразилии — стран с амбициозной зелёной повесткой. Партнёрство может включать как совместные проекты по строительству солнечных и ветряных станций, так и обмен технологиями по хранению энергии, водородной инфраструктуре и интеграции ВИЭ в энергосистему. Особенно перспективным является участие южноамериканских компаний в проектах на восстановленных территориях Карабаха, которые рассматриваются как пилотные площадки «зелёной экономики».

4. Институционализация сотрудничества

Азербайджан продвигает идею закрепления диалога в устойчивые формы. Помимо специализированного форума, обсуждается расширение взаимодействия в рамках Движения неприсоединения, где Баку остаётся влиятельным участником. Также на повестке — координация голосования в международных структурах, парламентская дипломатия, культурные и академические обмены.

Ставка на Глобальный Юг как новая формула развития

Азербайджан и Южная Америка нащупывают уникальную ось стратегического сближения, которая выходит за пределы торгово-экономического прагматизма. Речь идёт о новой формуле международного сотрудничества, в основе которой лежат ценности многополярности, взаимного уважения и совместного развития.

Уже в ближайшие годы ключевые направления двустороннего взаимодействия будут включать:

Энергетику: обмен опытом в нефтегазовой отрасли и развитие совместных зелёных проектов.

обмен опытом в нефтегазовой отрасли и развитие совместных зелёных проектов. Агросектор: продовольственная безопасность, инвестиции в агротехнологии и логистику поставок.

продовольственная безопасность, инвестиции в агротехнологии и логистику поставок. Образование и культура: студенческие программы, языковые курсы, кросс-культурные фестивали и обмены.

студенческие программы, языковые курсы, кросс-культурные фестивали и обмены. Инфраструктуру и логистику: формирование трансконтинентальных маршрутов на стыке Каспийского и Атлантического пространств.

… Успех азербайджано-латиноамериканского сближения зависит от институционализации отношений. Баку нуждается в более активной экономической дипломатии, торговых миссиях, академическом и медиаобмене, чтобы превратить символические контакты в устойчивое стратегическое партнёрство.

И именно в этом — величайший парадокс и шанс XXI века: государства, некогда считавшиеся периферийными, сегодня становятся архитекторами новой глобальной архитектуры. Азербайджан и страны Латинской Америки, разделённые океанами, но объединённые стремлением к суверенности, устойчивому развитию и справедливому международному порядку, вступают в эпоху стратегического родства.

Это родство не нуждается в идеологических обертках и протоколах старой эпохи. Оно рождается из схожих историй борьбы за признание, из опыта асимметричной дипломатии, из стремления быть не придатком чужих империй, а полноправным субъектом собственной судьбы. Азербайджан и Латинская Америка — это не союз сильного с нуждающимся, это встреча равных на перекрёстке интересов, где каждый приносит свою силу: один — геоэнергетическую и логистическую, другой — демографическую, аграрную, культурную.

Пока Запад борется с фантомами собственного прошлого, эти новые партнёры строят будущее — в энергосберегающих технологиях, в цифровых экосистемах, в гуманитарных и образовательных обменах, в уважении к многообразию мира.

Азербайджан не просто смотрит на Латинскую Америку — он начинает видеть в ней отражение собственных амбиций. Латинская Америка не просто открывает дверь в Евразию — она распахивает ворота в мир, где понятия равенства, уважения и стратегической взаимности становятся основой глобального диалога.

Они идут навстречу друг другу — не для того, чтобы противостоять кому-то третьему, а чтобы вместе быть будущим, в котором центры силы распределены шире, справедливее и разумнее. И, возможно, именно от таких союзов — сдержанных, но глубоких — будет зависеть, каким станет новый мировой порядок: хаотичным и фрагментированным или устойчивым и инклюзивным.

Азербайджан и Латинская Америка уже делают свой выбор. И это выбор в пользу истории, которая ещё только пишется.

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