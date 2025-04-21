Проведен второй раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Ирака

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев совершил визит в Ирак.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в рамках визита в Багдаде состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Ирак.

Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил замминистра Ялчин Рафиев, с иракской – заместитель главы МИД по двусторонним связям Мухаммад Хусейн Бахр аль-Улюм.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития двусторонних политических, торгово-экономических, энергетических, гуманитарных отношений и межпарламентских связей. Обсуждались возможности расширения взаимодействия в многостороннем формате, в частности в рамках международных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Затронуты вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР).

Иракская сторона была проинформирована о текущей постконфликтной ситуации и мирном процессе, в том числе о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, разминировании территорий и возвращение граждан на родные земли.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита заместитель министра Ялчин Рафиев встретился с министром связи Республики Ирак, сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Ирак Хийамом аль-Ясири. На встрече был особо подчеркнут вклад комиссии в развитие сотрудничества двух стран в экономической, торговой и гуманитарной сферах, а также выражена уверенность в том, что очередное ее заседание, проведение которого запланировано в Баку в ближайшее время, придаст импульс двусторонним отношениям.

В ходе встречи Ялчина Рафиева с заместителем министра экологии Ирака Джасимом Абдулазизом Хамади были обсуждены успешное председательство Азербайджана на COP29 и направления сотрудничества в области борьбы с изменением климата.

Ялчин Рафиев посетил аналитический центр Rewaq Baghdad Center for Public Policy в Ираке, где встретился с директором организации Аббасом аль-Анбари.

За круглым столом, организованном с участием руководителей и исследователей центра, Ялчин Рафиев предоставил информацию о внешней политике нашей страны, председательстве на COP29, позиции Азербайджана относительно происходящих региональных и международных процессов, перспективах развития сотрудничества с Ираком, а также ответил на многочисленные вопросы участников.

В ходе круглого стола участники были подробно проинформированы о мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией и восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!