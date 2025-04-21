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В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)

Политика Материалы 21 апреля 2025 10:58 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее".

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии принимают участие председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Захид Орудж, президент Тюркской академии академик Шахин Мустафаев, депутаты и др.

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В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
В Баку проходит конференция на тему "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее" (ФОТО)
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