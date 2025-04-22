Стратегия партнерства. Баку и Пекин превращают диалог в реальный результат

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем становится драйвером экономического развития для всей Евразии.

Стратегическое сближение Азербайджана и Китая уже давно вышло за рамки формальной дипломатии и сегодня охватывает практически все ключевые сферы - от политического диалога до транспортной логистики, от культурного обмена до международной безопасности. Доверие на уровне лидеров, стабильный рост экономических показателей, взаимная поддержка на глобальной арене и обоюдная приверженность принципам суверенитета и уважения делают это партнерство одним из самых динамично развивающихся направлений во внешней политике Азербайджана.

На протяжении последних десятилетий Азербайджан шаг за шагом выстраивал с Китаем прочные отношения, которые с годами только крепли и сегодня достигли стадии стратегического партнерства. Но в этих отношениях важна не только глубина, но и динамика. В XXI веке редкость — устойчивый, многогранный диалог, в котором сочетаются политическая воля, экономический расчет и человеческое тепло. Между Баку и Пекином это именно так.

Ключевым катализатором этих процессов стали личные контакты лидеров двух стран. Президент Ильхам Алиев и Председатель Си Цзиньпин за последние годы провели не одну встречу, каждая из которых не только подводила итоги предыдущим успехам, но и задавала новые ориентиры для сотрудничества. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в июле 2024 года был подписан документ, фактически зафиксировавший переход отношений на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства. Это не просто символический жест, а отражение накопленного доверия, выверенной совместной работы и совпадения стратегических интересов двух государств.

Если обратиться к истории, то первый импульс двустороннему взаимодействию был задан еще в 1994 году визитом Гейдара Алиева в Китай. Тогда были заложены основы, на которых последующие поколения выстроили полноценную архитектуру сотрудничества. Визиты Президента Ильхама Алиева в 2005, 2015 и 2019 годах лишь усилили эту тенденцию. И каждый из них - с повесткой шире и глубже предыдущего - демонстрировал: Азербайджан не просто заинтересован в партнерстве с Китаем, но готов к работе на долгосрочную перспективу.

Символичным продолжением этой линии станет очередной визит главы азербайджанского государства в Пекин. Ожидается, что этот визит будет не только подтверждением взаимного уважения, но и площадкой для новых инициатив - в торговле, туризме, образовании, безопасности. Азербайджанская сторона открыто говорит о том, что рассчитывает на укрепление кооперации во всех сферах, и, судя по всему, китайские партнеры готовы к такому же диалогу.

Экономическое измерение сотрудничества между Баку и Пекином уже сейчас впечатляет. Рост двустороннего товарооборота на более чем 20% за один год, превращение Китая в крупнейший источник импорта для Азербайджана и четвертого по значимости внешнеторгового партнера - это не просто статистика, это доказательство того, что экономические интересы двух стран пересекаются не на бумаге, а в реальной логистике, бизнес-проектах и совместных инвестициях.

Азербайджан с самого начала поддержал китайскую инициативу «Один пояс, один путь» - и сделал это не декларативно, а через конкретные действия: развитие транспортного коридора Среднего маршрута, вложения в инфраструктуру, согласование маршрутов. География Азербайджана здесь играет важную, но не решающую роль - куда важнее политическая воля использовать это географическое положение эффективно и с максимальной отдачей. В итоге - крепкое сотрудничество в логистике и совместная работа над транспортной связностью Евразии.

Не менее значима и политическая составляющая. Азербайджан неизменно поддерживает позицию Пекина в отношении Тайваня и принципа «единого Китая». Китай, в свою очередь, последовательно выступает за территориальную целостность Азербайджана, что особенно важно в контексте постконфликтной реальности Южного Кавказа. Эта взаимная поддержка превращает отношения в гораздо большее, чем просто сотрудничество - это уже полноценный политический союз, пусть и вне формальных альянсов.

Туризм и гуманитарная сфера также не остаются в стороне. Безвизовый режим для граждан Китая, открытие постоянного представительства туристического бюро Азербайджана в КНР, планы по объявлению 2026 года Годом туризма Азербайджана в Китае - все это говорит о заинтересованности сторон в укреплении межчеловеческих связей. Ведь настоящая дипломатия строится не только в кабинетах, но и между культурами, между людьми.

Культура и образование - еще один прочный мост между двумя странами. Благодаря усилиям Фонда Гейдара Алиева, гуманитарное сотрудничество между двумя странами не только сохраняется, но и расширяется - от выставок до совместных инициатив в области образования и здравоохранения.

И наконец, международная арена. Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества, и уже заявил о намерении повысить свой статус в рамках ШОС. Поддержка Китая в этом процессе неоценима, и Азербайджан ее действительно высоко ценит. Более того, обе страны едины в том, что безопасность и стабильность в мире - это не абстракции, а конкретная повестка, где развивающиеся страны должны иметь свой голос и свою долю ответственности.

Таким образом, двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем - это не мода, не разовая сделка и не дипломатическая формальность. Это - выверенная, планомерная и стратегически выстроенная работа на десятилетия вперед. Это партнерство, в основе которого лежат уважение, взаимный интерес и общее видение будущего. И с каждым новым витком эти отношения не только крепнут, но и становятся примером того, как две страны с разной историей и географией могут строить общее будущее.

Эмин Алиев

Главный редактор АМИ Trend