Армянское общество находится в тупике своего развития - Альберт Исаков

БАКУ /Trend/ - Армянское общество находится в тупике своего развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал уроженец Баку блогер Альберт Исаков, проживший 12 лет в Армении, в ходе круглого стола на тему нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Если говорить об армянском обществе, то оно находится в тупике своего развития. Если вообще можно это называть развитием. Это скорее деградация, путь в никуда",- сказал он.

Исаков отметил, что во время второй Карабахской войны армянское общество фактически вводили в заблуждение, заставляя верить, будто победа на их стороне.

"Я видел примеры армянской пропаганды - как то, что говорилось во время войны, так и сразу после неё. Я видел, в каком информационном пространстве находилось армянское общество после войны. Его сознательно обманывали, вводили в заблуждение, утверждая, что они побеждают. Это было пропагандой. Я владею армянским языком и могу сказать, что видел очень много лжи изнутри, и в какой-то момент понял: я просто не могу больше молчать", - сказал он.

Он подчеркнул, что с детства был свидетелем интернациональных отношений, искренности общения между представителями разных народов.

"Я видел азербайджанцев, армян, видел, как они общались, дружили. Я видел всю прелесть и неподдельность этих отношений - ту атмосферу, которая царила в Баку в те годы. Это было мое детство, к которому я часто мысленно возвращаюсь", - добавил Исаков.

Говоря о создании блога, Исаков отметил, что вначале у него не было широкой аудитории. По его словам, он просто вышел и рассказал свою историю - что с ним произошло, и выразил свое мнение. Первые видео смотрело всего 30–40 человек, но он быстро заметил отклик со стороны зрителей, особенно соотечественников - азербайджанцев из Армении, из Карабаха, беженцев и вынужденных переселенцев.