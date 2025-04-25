В Баку обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась рабочая встреча между делегациями министерств обороны Азербайджана и Узбекистана.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На мероприятии, проведенном в соответствии с подписанным на текущий год планом двустороннего военного сотрудничества, Управлением военной стратегии и оборонного планирования министерства обороны гостям был представлен обширный брифинг о проделанной в армии Азербайджана работе в области оборонного планирования и управления проектами, реализуемыми в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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