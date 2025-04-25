Партнерство между ЕС и Азербайджаном может стать более продуктивным в будущем - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном может стать более продуктивным в будущем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"ЕС является для Азербайджана основным торговым партнером. В прошлом году товарооборот с ЕС составил около 20 миллиардов долларов США.

На основании мандата, выданного в 2016 году, с 2017 года были начаты переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения. В результате многолетних переговоров удалось достичь согласия примерно по 90 процентам вопросов, охватывающих различные направления соглашения. Однако по ряду тем, в основном касающихся торговли и экономики, в переговорном процессе остаются открытые вопросы.

В последние годы в этом процессе наблюдалась определенная стагнация. Взаимная договоренность заключается в том, что в течение следующих месяцев обе стороны предпримут практические шаги для завершения оставшихся открытыми вопросов по проекту соглашения. В то же время, принимая во внимание прошедшее время, новые реалии как в регионе, так и в мире в целом, новые потенциальные направления сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном, а также новые планы ЕС в отношении региона и Центральной Азии, мы считаем, что соглашение может быть дополнительно обогащено", - сказал он.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет остается надежным партнером ЕС, включая сотрудничество в энергетической сфере.