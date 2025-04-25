Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Позиция Азербайджана неизменна и основана на нормах международного права. Ключевым остается исключение из Конституции Армении положений, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также содержащих территориальные претензии к нему.

Кроме того, от Еревана ожидаются конкретные действия по официальному роспуску Минской группы ОБСЕ, деятельность которой фактически прекращена," - сказал он.