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Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора - МИД

Политика Материалы 25 апреля 2025 13:35 (UTC +04:00)
Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора - МИД

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов по пунктам текста мирного договора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Позиция Азербайджана неизменна и основана на нормах международного права. Ключевым остается исключение из Конституции Армении положений, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также содержащих территориальные претензии к нему.

Кроме того, от Еревана ожидаются конкретные действия по официальному роспуску Минской группы ОБСЕ, деятельность которой фактически прекращена," - сказал он.

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