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ЕС поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого мира - Кая Каллас

Политика Материалы 25 апреля 2025 13:50 (UTC +04:00)
ЕС поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого мира - Кая Каллас

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Европейский Союз поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на достижение устойчивого и прочного мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас на пресс-конференции в Баку.

"Европейский союз поддерживает усилия обеих сторон, направленные на достижение устойчивого и прочного мира. У Армении и Азербайджана сейчас есть такая возможность. Я приветствую достигнутую договорённость по тексту мирного договора и с нетерпением жду следующих шагов", - сказала она.

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