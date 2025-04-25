Ожидаем, что власти Армении и Франции отреагируют на сжигание флагов Азербайджана и Турции - МИД

БАКУ /Trend/ - Мы ожидаем, что власти Армении и Франции отреагируют на сжигание флагов Азербайджана и Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку.

"Нас беспокоит, что в армянской политике всё ещё присутствуют реваншистские настроения, а также стремительная милитаризация страны, которая остаётся источником угроз. Особенно тревожны недавние события - два дня назад в Ереване во время массового шествия звучали враждебные лозунги в адрес Азербайджана и Турции. Были сожжены флаги этих стран.

К сожалению, аналогичный инцидент произошёл на следующий день в Париже. Мы ожидаем, что власти этих стран отреагируют в рамках закона: такие действия являются уголовным преступлением и должны быть строго пресечены", - сказал он.