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Телеканалы в Азербайджане будут переводить информацию на язык жестов

Политика Материалы 25 апреля 2025 18:12 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Как сообщает Trend, это отражено в документе, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно приложению к документу, государство гарантирует права лиц с инвалидностью на получение информации.

Азербайджанский язык жестов официально признан языком общения для лиц с ограниченными возможностями слуха при использовании государственного языка Азербайджанской Республики в устной форме.

Общенациональные вещатели наземного телевидения, финансируемые из государственного бюджета, а также имеющие статус общественных вещателей, обеспечивают сопровождение программ информационного характера, транслируемых в прайм-тайм, переводом на азербайджанский язык жестов.

Перевод на азербайджанский язык жестов осуществляют лица, имеющие соответствующее образование и специальность.

Обеспечение субтитрами аудиовизуальных произведений поощряется государством.

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