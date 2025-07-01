Возбуждено уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства азербайджанцев в Екатеринбурге - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения в Российской Федерации.

Об этом во вторник сообщили Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Сообщается, что по факту пыток граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, а также преднамеренного убийства двух человек с особой жестокостью, Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 27 июня в городе Екатеринбурге в рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Национальной гвардии, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, были задержаны граждане Азербайджанской Республики и лица азербайджанского происхождения, проживающие по разным адресам города, подозреваемые в причастности к ранее совершенным преступлениям.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уполномоченных органов Российской Федерации ограничили свободу группы граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения, которые находились в беспомощном состоянии и не могли защититься от ударов. Во время задержания, перевозки в транспортных средствах и пребывания в административных зданиях этих органов им были нанесены многочисленные удары твёрдыми предметами по различным частям тела, что привело к тяжёлым телесным повреждениям и фактическим пыткам.

В результате 27 июня примерно в 15 часов в административном здании внутренних органов города Екатеринбурга был преднамеренно убит с особой жестокостью гражданин Азербайджанской Республики Гусейн Сафаров 1966 года рождения, занимающийся мелким предпринимательством. Его брат - 55-летний Зияддин Сафаров, отец двоих детей и таксист по профессии - скончался утром того же дня от полученных травм в оперативно-служебном автомобиле.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, назначенной в ходе расследования, Сафаров Гусейн Мехди оглу скончался от посттравматического и постгеморрагического шока, вызванного многочисленными телесными повреждениями, включая множественные переломы ребер. Его брат, Сафаров Зияддин Мехти оглу, 1970 года рождения, умер от посттравматического шока, вызванного многочисленными полученными травмами.

Кроме того, установлено, что в отношении многих других граждан Азербайджанской Республики, задержанных уполномоченными оперативно-разыскными органами Российской Федерации, были применены аналогичные методы пыток, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести и в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации.

На основании собранных материалов Генпрокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса: 12.2 (применение законодательства Азербайджана в случае совершения преступления против гражданина за пределами страны), 120.2.1 (преднамеренное убийство группой лиц), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общественно опасным способом), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.9 (убийство группой лиц, действовавших по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, повлекшие смерть потерпевшего по неосторожности).

Проведение предварительного следствия возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры, проводятся активные следственные мероприятия с созданием следственной группы по уголовному делу.

Генпрокуратура Азербайджанской Республики, руководствуясь нормами международного права, направит запросы о правовой помощи в соответствующие государства с целью обеспечения эффективного расследования, установления виновных и привлечения их к ответственности, а также для обеспечения необходимого сотрудничества.