Сборная Швеции стала победителем чемпионата Европы по стрельбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Сборная Швеции завоевала золотую медаль, набрав 1711 очков в командных соревнованиях по стрельбе из стандартной винтовки на дистанцию 300 метров среди мужчин на чемпионате Европы по стрельбе, проходящем в Баку.

Золотую медаль принесли команде Андреа Росси (Andrea Rossi), Ян Лочбихлер (Jan Loçbihler), Дфукс Жилль Винсент (Dfauks Gilles Vinsent).

Обладателями второго места с 1710 очками стала австрийская команда. «Серебро» завоевали для команды Румплер Герно (Rumpler Gernot), Пикл Бернхард (Pikl Bernhard) и Шмирл Александер (Sçmirl Aleksander).

Третье место с 1706 очками досталось сборной Франции. Успех французской команде принесли Рейно Алексис (Raynaud Aleksis), Совеплен Валериан (Sauveplane Valerian) и Графф Кирил (Qraff Kiril).

В Баку стартовал 12-й день соревнований чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2017.

Сегодня в Бакинском стрелковом центре проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанцию 300 метров среди мужчин, соревнования по стрельбе по движущимся целям на дистанцию 50 метров, квалификационные соревнования по стрельбе на круглом стенде (скит).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)