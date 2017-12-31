Выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов скончался в США

31 декабря 2017 02:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в США скончался выдающийся музыкант, талантливый пианист Азербайджана Чингиз Садыхов, передает АзерТАдж.

Садыхов родился пятого апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в 1939-1946 годах в Бакинской десятилетней музыкальной школе, в группе талантливых детей. Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории, был учеником профессора Александра Гольденвейзера.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем творческого объединения "Азконцерт", организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии.

Садыхов был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана.

С 1994 года жил в городе Сан-Франсиско, в последние годы - в Сан-Хосе.

Аллах ряхмят элясин!

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