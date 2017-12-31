В Губе в сложных метеоусловиях продолжаются поиски пропавших альпинистов (ФОТО)

31 декабря 2017 13:27 (UTC+04:00)

Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Забиюлла гызы Джабраилзаде, Бабура Вагиф оглы Гусейнова и Намина Низами оглу Буньятзаде.

Об этом Trend сообщили в Оперативном штабе по поиску пропавших альпинистов.

Отмечается, что поиски, организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям, ведутся в высокогорной местности при сложных метеорологических условиях.

В поисковой операции задействованы вертолет «Ми-17» Авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, оснащенные специальным оборудованием специалисты Азербайджанского национального агентства по разминированию территории Азербайджана (АНАМА), а также группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

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