В связи с пожаром в наркоцентре в Баку создана "горячая линия"

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку создана "горячая линия".

Родственников потерпевших в результате происшествия, очевидцев, а также других граждан по интересующим их вопросам просят звонить на "горячую линию" Генпрокуратуры (441-59-77), министерства внутренних дел (590-93-31), министерства по чрезвычайным ситуациям (512-33-00) и минздрава (91-03).

Напомним, что по факту пожара в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку, имевшего тяжелые последствия, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям), с целью установления причин происшествия были назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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