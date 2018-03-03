Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку

3 марта 2018 00:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре в Баку, приведшим к человеческим жертвам, сообщает сайт президента Беларуси.

«В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы», - говорится в соболезновании.

Глава белорусского государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что вчера в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

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Azernews Newspaper
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