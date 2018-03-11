Пострадавшие при ДТП в Евлахе госпитализированы

11 марта 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 пострадавших в результате ДТП, произошедшем сегодня в Евлахском районе Азербайджана, госпитализированы в ЦКБ Евлахского района, сообщили Trend в медицинском учреждении.

После оказания первой медицинской помощи они выписаны домой на амбулаторное лечение.

Еще пятеро пострадавших доставлены в ЦКБ Мингечевирского района.

Состояние троих из них стабилизировалось, двое продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщили Trend в ЦКБ.

Напомним, сегодня на территории Евлахского района произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились школьники.

(Автор: Самир Али)

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