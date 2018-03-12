Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция Баку призвала водителей двигаться с минимальной скоростью, принимая во внимание, что дороги стали скользкими.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Также он призвал водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки, быть внимательными на регулируемых перекрестках, соблюдать очередность движения.

Отметим, что со вчерашнего вечера в Баку и районах идут дожди.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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