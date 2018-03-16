Церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку была впечатляющей – посол Италии

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Кубка мира по спортивной гимнастике FIG в Баку была впечатляющей, сказал Trend в пятницу посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

По его словам, он не смог понаблюдать за выступлениями итальянских гимнастов, но посетил церемонию открытия.

"Это было впечатляюще, мне очень понравилось. Я люблю спорт, это важная часть жизни. Спорт приносит мир и способствует дружбе, развитию связей. Это важно с точки зрения отношений между народами и нациями. Спортивные соревнования – это путь к диалогу и дружбе между людьми. Когда проходит какое-то спортивное соревнование, я всегда очень радуюсь и стараюсь его посетить", - сказал Массари.

Посол также оценил Национальную арену гимнастики, где проходила церемония открытия. "Этот спортивный объект просто потрясает. Я посещал его во время чемпионата Европы по волейболу. Объект очень красивый. Поздравляю с этим моего друга, министра спорта Азада Рагимова, и Баку, который смог построить эту арену", - сказал он.

Массари добавил, что его любимым видом спорта является теннис, в который он часто играет в Баку.

"И, конечно, будучи итальянцем, я люблю футбол, и болею за "Болонью", - сказал он.

Церемония открытия Кубка мира, состоявшаяся накануне, была посвящена объединению всех видов гимнастики под лозунгом "Гимнастика - голос будущего".

Федерация гимнастики Азербайджана, избравшая своей целью пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, решила обратиться с призывом к зрителям при помощи церемонии.

Старт церемонии открытия дал Гимн Азербайджана в исполнении 12-летней Фидан, являющейся, несмотря на свой юный возраст, участницей множества международных фестивалей и внесенной в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

Затем сцена была отдана в распоряжение гимнастов, продемонстрировавших под динамичную музыку различные гимнастические элементы. Этими выступлениями завершился первый день турнира.

Накануне в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков)

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