Определились финалисты Кубка мира в Баку в упражнениях на гимнастическом коне

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне.

В финал вышли представитель Китайского Тайбея Чи Кай Ли, иранский гимнаст Саидрза Кейха, китайские спортсмены Хо Венг и Цуньвень Ванг, белорус Андрей Лиховицкий, Такааки Сугино из Хорватии, представитель Казахстана Нариман Курбанов и словенец Сасо Бертонцель.

Азербайджанские гимнасты Дарий Морозов и Мурад Агарзаев не смогли пройти в финал, заняв в квалификации соответственно 13-е и 33-е места.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день состоялись квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины боролись за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляли Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.