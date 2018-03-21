Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

21 марта 2018 15:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил азербайджанцев с праздником Новруз, сообщает Грузия Онлайн.

С поздравлением главы правительства население в Марнеули ознакомил губернатор Квемо Картли Григол Немсадзе.

"Мои братья, мои азербайджанцы! Поздравляю с Новруз Байрамом! Этим красивым праздником – с днем наступления Нового года, весны, обновления и любви! Поздравляю с Новруз Байрамом. Присоединяюсь к вашему празднованию, всем сердцем разделяю вашу радость. Мы – дети одной страны. Наши предки жили вместе, трудились бок о бок, служили Грузии, всегда делились несчастьем и радостью. Как и мы, и эту традицию продолжат наши дети. Мы делаем все для того, чтобы в нашей стране были все возможности для реализации возможностей наших граждан, каждого из вас и большего участия в общественной жизни. Я приветствую, что вы не теряете связь с вашей исторической родиной. Азербайджан является верным другом и стратегическим партнером Грузии. Знаю, что для вас это очень ценно. Мы вместе строим будущее нашей страны и обязательно будем жить в единой, сильной Грузии. Я, как всегда, отпраздновал бы с вами Новруз Байрам, однако сейчас у нас тяжелые времена, мы должны достойно почтить память нашего соотечественника, поэтому, к сожалению, я не могу быть с вами физически. Однако, от всего сердца, еще раз поздравляю вас с Новруз Байрамом! Желаю вам мира, счастья, радости, успехов и сил», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.

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