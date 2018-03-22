ЕС поможет Азербайджану разработать систему оценки общего образования

БАКУ /Trend/ - Эксперты из Германии и Нидерландов 27-29 марта посетят Азербайджан, чтобы поддержать страну в разработке своей внутренней и внешней системы обеспечения качества для оценки общего образования, сообщает портал Еврососедства.

Как отмечается, эксперты поделятся лучшей практикой Европейского союза по оценке школ и окажут помощь в разработке методов оценки и правил для школ в Азербайджане.

Кроме того, будет обсуждаться дизайн тестов и открытые вопросы. Мероприятие организовано Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской Комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с министерством образования Азербайджана и Департаментом образования Баку.

Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС. В рамках "Восточного соседства", инструмент TAIEX работает с Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Украиной и Арменией.

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