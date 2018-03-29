Мубариз Гурбанлы: Вопрос места для деятельности Института теологии в Азербайджане может решиться в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Вопрос выделения места для деятельности Института теологии в Азербайджане пока остается открытым. Об этом сказал в четверг журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Уже определены задачи в связи с деятельностью института. Мы со своей стороны выполнили все возложенные на нас задачи. Соответствующие отделы министерства образования, Госкомитета и Кабинета министров также осуществили необходимые мероприятия", - сказал Гурбанлы.

По его словам, уже уточнены вопросы касательно специальностей и тех, кто сможет получать образование в этом институте. "В ближайшее время можно ожидать выделения места для института. Если в этом году будет решен вопрос со зданием, то будет осуществлен прием по специальностям "религиоведение" и "исламоведение", - сказал глава Госкомитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2018 года подписал распоряжение о создании Института теологии. Министерству образования было поручено включить факультет теологии Бакинского государственного университета в структуру Азербайджанского института теологии.

Цель создания института - обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров в сфере организации религиозной деятельности, сохранение и развитие высокой религиозно-духовной среды, опирающейся на исторические традиции азербайджанского народа и являющейся логическим результатом государственной политики.

(Автор: Самир Али)

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