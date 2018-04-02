Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара

2 апреля 2018 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прошло 25 лет со дня оккупации Арменией Кельбаджара.

Армянские вооруженные формирования, осуществив 27 марта 1993 года широкомасштабную военную операцию, 2 апреля оккупировали Кельбаджар.

В результате были убиты 511 мирных жителей района, территория которого составляет 1936 квадратных километров, 321 - взяты в плен и пропали без вести. Во время боевых действий погибли 55 военнослужащих. Под контроль армян перешли 132 населенных пункта, было разрушено более 500 промышленных, строительных, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 97 школ, 76 учреждений здравоохранения. 53340 кельбаджарцев стали вынужденными переселенцами.

Кельбаджарцы, живущие с чувством тоски по родине, ни на мгновение не забывают о тех страшных днях.

После оккупации Кельбаджара на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция номер 822 о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из Кельбаджара и других оккупированных районов Азербайджана

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