Центр раннего развития детей SMART OWL: Формируя специалистов будущего (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня динамично развивающиеся технологии внедряются во все сферы жизни и деятельности человека: это интегрированные интеллектуальные системы управления зданиями, интерактивные художественные выставки, виртуальные боты-собеседники и многое другое. Неудивительно, что обучать азам программирования и роботостроения необходимо с раннего школьного возраста. И усиленная интеграция дополнительного технического образования в итоге даст толчок к формированию большего количества технических специалистов высокого уровня в будущем.

В этом плане очень интересен подход недавно открывшегося в Баку передового Центра раннего развития детей SMART OWL. Педагогический коллектив и руководство этого Центра не перестают удивлять все новыми проектами, способствующими развитию у детей интереса к науке, технологиям, инженерии и искусству. Просматривая страницу данного Центра на Facebook, можно увидеть сколько различных полезных и интересных идей здесь реализуется.

Центр SMART OWL создаёт мотивирующую, увлекательную образовательную среду для высококачественного технического развития детей, что позволяет с легкостью осваивать основные технические законы и понятия. Программа робототехнических занятий построена так, чтобы заинтересовать любого ребенка.

Занятия робототехникой в Центре SMART OWL помогают формировать и развивать у детей навыки критического и творческого мышления, решения задач, умения работать в команде, вести дискуссию, находить единое решение в спорной ситуации - расширяют кругозор в сфере таких дисциплин, как информатика, математика, физика, химия, инженерия.

С помощью межпредметной проектной деятельности, включающей проектирование, конструирование и программирование робототехнических моделей, учащиеся начинают понимать, как соотносятся реальная жизнь и абстрактные научные теории и факты, учатся определять проблемы, работать сообща, находя уникальные решения и каждый урок совершая новые захватывающие открытия.

Очередной проект группы робототехников в Центре SMART OWL был посвящён авиации и аэродинамике. На одном из уроков дети изучали строение самолетов, общие принципы полета, что такое аэродинамическая сила, историю создания летательных аппаратов. Учащиеся, используя образовательные конструкторы LEGO, сами создавали различные модели спортивных, пассажирских и транспортных самолетов, запускали мини-вертолеты и наблюдали за их полетами.

Ребята из более старшей возрастной группы изучают летательные аппараты на более совершенных высокоточных копиях реальных самолетов и вертолетов, которые они сами же создают из конструкторов.

Но самым интересным и удивительным для них было посещение ангара технического обслуживания Silk Way Technics.

Эта тематическая экскурсия стала возможной благодаря позитивному отклику руководства концерна «Азербайджанских авиалиний» на обращение детского Центра раннего развития SMART OWL с просьбой воочию продемонстрировать детям, как происходят ремонт и обслуживание самолетов.

Посещение самой крупной воздушной гавани страны впечатлило юных робототехников Центра SMART OWL. Восторженные взоры детей были устремлены на поражающие великолепием и красотой величайшие технические создания человечества. Яркие положительные эмоции, завораживающие сцены скрытой от глаз обывателя жизни аэропорта навсегда останутся в памяти детей.

Ребята узнали много интересного о самолетах и пообщались с представителями одной из самых ответственных, но романтичных профессий, увидели, что собой представляют реактивные двигатели, как они устроены, насколько великолепны крылья этих аэробусов, как выглядят и функционируют настоящие шасси, поднялись на борт самолета. Наставники в ходе этой удивительной экскурсии уже на реальном примере рассказывали детям о назначении различных систем и узлов воздушных судов.

Неудивительно, если некоторые дети, может быть, уже задумались о том, чтобы связать свое будущее с авиацией. Кто-то из них станет пилотом, а кто-то и конструктором. Но какую бы другую профессию они не выбрали бы в будущем, дети на всю жизнь запомнят эту удивительную, завораживающую и великолепную картину экскурсии, участниками которой они стали. Без сомнений, это оставит неизгладимый отпечаток на их жизненном пути. Любовь к науке, технике, изобретательству, которая прививается детям в Центре SMART OWL, будет залогом их успеха во всех начинаниях в будущем на их жизненном пути, и мы более чем уверены, что это поможет им стать непревзойденными специалистами в любых областях и достойными гражданами независимого и успешного Азербайджана.

Клип https://youtu.be/5dkQ-Y5YeK4

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