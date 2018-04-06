Для инвалидов созданы все условия для голосования на президентских выборах в Азербайджане - министр

6 апреля 2018 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместно с Центральной избирательной комиссией были проведены соответствующие мероприятия, чтобы предоставить возможность гражданам со слабым зрением и инвалидам участвовать в президентских выборах в Азербайджане. Созданы все необходимые условия для их голосования на избирательных участках.

Об этом в пятницу сказал министр труда и социальной защиты Салим Муслимов журналистам во время встречи с вновь избранным составом Общественного совета при министерстве.

Министр подчеркнул, что в соответствии с обращением Центральной избирательной комиссии министерство представила ЦИК список всех граждан со слабым зрением.

«Таким образом, для лиц, частично или полностью лишенных зрения, напечатаны избирательные бюллетени с использованием шрифта Брайля и доставлены на те участки, где числятся такие избиратели. Во время выборов они будут пользоваться этим бюллетенями», - сказал Муслимов.

Министр отметил, для реализации избирательного права лиц, прикованных к постели, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок для голосования, будут проведены соответствующие работы. Посредством переносных избирательных урн эти избиратели смогут проголосовать у себя дома.

Муслимов отметил, что в целом по этим вопросам ведутся работа с Центральной избирательной комиссией.

Определены избирательные участки, где проживают инвалиды, и в помещениях для голосования на 1500 избирательных участках установлены пандусы, отметил министр.

Министр также сказал, что в эти дни по различным телеканалам будет показываться специальный видеоклип о работе, проводимой в этой области, где будут отражены созданные условия для реализации избирательных прав инвалидов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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