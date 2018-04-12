Фарид Гаибов: Поддержка болельщиков поможет гимнастам продемонстрировать превосходные выступления на Чемпионате Европы в Баку

12 апреля 2018 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря поддержке болельщиков и дружеской атмосфере гимнасты смогут преодолеть волнение и продемонстрировать превосходные выступления, сказал в четверг президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов, объявив открытым XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Сегодня мы даем старт сезону европейских чемпионатов в 2018 году. Местный оргкомитет Европейского гимнастического союза совместно с Техническим комитетом по батутной гимнастике приложили большие усилия для проведения этих соревнований на высоком уровне. Конечно же, спортсмены и тренеры очень старались для того, чтобы представить свои выступления в совершенстве. Желаю им хорошо выступить в течение последующих трех дней соревнований", - сказал Гаибов.

Этот чемпионат, по его словам, позволит гимнастам старшей возрастной категории завоеватьлицензиина Европейские игры 2019 года.

"В то же время даст возможность молодым спортсменам попасть в число участников Юношеских Олимпийских игр в 2018 году. Желаю вам успехов и побед", - сказал Гаибов.

(Автор: Анвар Мамедов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфенова)

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