В Баку очень красивая гимнастическая арена – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ -В Баку очень красивая гимнастическая арена, сказала в четверг Trend российская юниорка Анжела Бладцева, выигравшая "золото" в командных соревнованиях юниорок на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку.

"Я впервые участвую в международных соревнованиях в Азербайджане, и мне здесь очень понравилось. В Баку очень красивая гимнастическая арена, и еще она очень большая. В целом, только положительные впечатления после первого дня турнира", - сказала Бладцева.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.

(Автор: Максим Цурков)

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