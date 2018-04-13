Команды "Формулы 1" начнут прибывать в Баку с 23 апреля

13 апреля 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 23 апреля команды, участвующие в Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который состоится 27-29 апреля, начнут прибывать в Баку. Об этом в пятницу сообщила Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

«Сейчас в Китае проводится Гран-при, потом команды приедут в Баку. Обычно команды съезжаются в неделю проведения Гран-при. С 23 апреля представители Международной автомобильной федерации и команды "Формулы 1" начнут прибывать в Баку», - сказала она.

Арпадараи добавила, что в соответствии с графиком продолжаются другие работы, отметив также, что строительно-монтажные работы будут продолжены до недели проведения Гран-при.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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