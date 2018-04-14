Церемония открытия ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей - немецкий гимнаст

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей, сказал Trend в субботу немецкий гимнаст Кайо Лаукстерманн.

По его словам, ему нравится, как Азербайджан организовал данный чемпионат.

"Федерация гимнастики Азербайджана проделала отличную работу, все прекрасно организовано. В четверг была потрясающая церемония открытия, а идея с маскотами-лягушками просто отличная", - сказал Лаукстерманн.

Он отметил, что впервые находится в Азербайджане и ему здесь очень нравится.

"Здорово видеть, как выступает столько гимнастов из разных стран, это мотивирует меня, помогает выступить лучше", - сказал немецкий гимнаст.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.