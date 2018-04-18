Новое здание Наркоцентра в Баку будет сдано в эксплуатацию в конце мая - начале июня

18 апреля 2018 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строящееся новое здание Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Азербайджана планируется сдать в эксплуатацию в конце мая – начале июня этого года.

Об этом в среду сказала Trend специалист пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, новое четырехкорпусное здание станет медицинским учреждением, отвечающим высоким стандартам. В двухэтажном здании, расположенном в Сабунчинском районе Баку, смогут пройти стационарное лечение 300 пациентов. Здание будет оснащено современным оборудованием.

Напомним, что 2 марта в Республиканском наркологическом центре произошел пожар. В результате пожара погибло 25 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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