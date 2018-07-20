Прикаспийские страны оценят влияние хоздеятельности в Каспийском бассейне на экологию

20 июля 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прикаспийские страны проведут трансграничную оценку влияния отходов хозяйственной деятельности в Каспийском бассейне на окружающую среду.

Об этом в пятницу сообщает министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Это предусмотрено “Протоколом по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря”, который в Москве подписали представители пяти прикаспийских стран.

19-20 июля в Москве состоялась внеочередная сессия конференции сторон “Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря” (Тегеранской конвенции). Азербайджан на сессии представляла делегация под руководством министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева.

“Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря” вступила в силу 12 августа 2006 года.

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