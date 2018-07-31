CNN: Шеки – азербайджанский город караванов и ханов

31 июля 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До того, как Азербайджан прославился нефтью, это была земля шелка и специй, говорится в статье, опубликованной CNN.

На перекрестке Европы и Азии, граничащая с Каспийским морем и Кавказскими горами, эта была значимая страна на Шелковом пути, с древней сетью торговых путей, связывавших Восток и Запад, говорится в статье.

«Город Шеки, расположенный на Шелковом пути в северо-западной части Азербайджана, был международным центром шелка. Сегодня это один из самых живописных городов Азербайджана с мощеными улицами и средневековой архитектурой», - говорится в материале.

Как отмечается, главной достопримечательностью Шеки является Дворец шекинских ханов.

«Построенное в конце 18 века, это двухэтажное здание имеет потрясающе богато украшенный интерьер и экстерьер. В строительстве этого идеального и симметричного шедевра были использованы русская древесина, французское закаленное стекло, османская керамика», - говорится в статье.

В материале отмечается, что фасад украшает мозаика из разноцветного стекла, заключенного в деревянной решетке, называемой «шебеке», собранной без гвоздей или клея.

«Внутри дворца шесть комнат полностью покрыты сложными фресками, изображающими цветы, фауну, сцены охоты и сражений», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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