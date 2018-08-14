Бакинский автовокзал вдвое увеличит количество рейсов в предпраздничные дни

БАКУ /Trend/ - С 15 по 24 августа в связи с наступающим праздником Гурбан Бакинский международный автовокзальный комплекс планирует транспортировку ежедневно свыше 16 тысяч пассажиров более чем 600 рейсами, говорится в сообщении Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, распространенном во вторник.

На сегодня 300-350 транспортными средствами перевозятся более десяти тысяч пассажиров в день.

В сообщении выражается просьба к пассажирам приобретать билеты в кассах автовокзала заранее, и за десять дней - в режиме онлайн. Для дополнительной информации можно обратиться в информационное бюро по тел.: +994 12 406 01 58/59.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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