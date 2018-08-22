В Баку за прошлую неделю оштрафовано более 200 пешеходов

22 августа 2018 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе в Баку были оштрафованы 219 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов сказал, что дорожная полиция усилила контроль вблизи подземных и наземных пешеходных переходов.

По его словам, большинство ДТП связано с автонаездами на пешеходов.

"С целью их предотвращения контроль в этой области усилен", - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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