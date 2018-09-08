В одном из университетов Азербайджана уроки начнутся с 10 сентября

8 сентября 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый учебный год во Французско-азербайджанском университете (UFAZ), действующем при Азербайджанском государственном университет нефти и промышленности (АГУНП), начнется с 10 сентября, говорится в сообщении АГУНП.

Этот шаг был предпринят с целью приведения академического расписания в соответствие с образовательной системой Франции и регулирования рабочего режима в образовательном учреждении.

В настоящее время в UFAZ трудится около 30 сотрудников профессорско-преподавательского состава и обучается 410 студентов. Начиная с нового учебного года, приглашенный из Франции преподаватель Лоик Сейе, будет на постоянной основе работать в Баку и преподавать студентам UFAZ математику и компьютерные науки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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