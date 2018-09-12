В Азербайджане больные гемофилией будут получать лекарства по электронным рецептам

12 сентября 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане со следующего года больные гемофилией будут получать лекарства по электронным рецептам. Об этом в среду сказала Trend глава Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова.

«По информации, озвученной завотделом организации медицинской помощи минздрава Набилем Сеидовым, каждый из больных гемофилией будет иметь электронную карту здоровья. Проживающие в регионах смогут обращаться в региональные центры гемофилии, где им будут выписываться электронные рецепты. Приобретать лекарства они будут в специальных аптеках. Выписывание лекарств по электронным рецептам послужит увеличению прозрачности в этом процессе», - сказала она.

В настоящее время в Баку уже получают лекарства по электронным рецептам больные сахарным диабетом, сказал в среду Trend директор Центра информатизации минздрава Джабраил Асадзаде.

«Они могут приобретать лекарства в льготных аптеках по электронным рецептам, которые прописаны в их электронных картах здоровья», - добавил он.

По его словам, эта система применяется уже несколько лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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