Азербайджан намерен ознакомиться с белорусским опытом регулирования обращения с отходами (ФОТО)

12 сентября 2018 10:11 (UTC+04:00)

Азербайджан намерен ознакомиться с белорусским опытом регулирования обращения с отходами и развития системы особо охраняемых природных территорий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Этот и другие вопросы обсуждались сегодня на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. В переговорах принял участие посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

По информации пресс-службы, Мухтар Бабаев прибыл в Беларусь с рабочим визитом, во время которого он ознакомится с государственным управлением природоохранной деятельностью в Беларуси, опытом регулирования обращения с отходами и развития системы особо охраняемых природных территорий. Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана посетит мусороперерабатывающий сортировочный завод в районе полигона ТКО Тростенецкий и Национальный парк "Беловежская пуща".

На встрече Андрей Худык отметил целесообразность развития сотрудничества между природоохранными ведомствами двух стран в области гидрометеорологии, а также в области геологии, разведки и освоения минеральных ресурсов.

По итогам визита стороны планируют подписать программу на 2018-2019 годы по реализации соглашения между министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в области охраны окружающей среды от 2010 года.

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