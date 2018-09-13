Baku City Circuit о предстоящих гонках Формула 1 в Баку

13 сентября 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интерес к гонкам Формула 1 ежегодно растет на 30 процентов, и большой интерес к ним проявляют как местные жители, так и иностранные гости.

Об этом в четверг сказала заведующая отделом по вопросам маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца (Baku City Circuit -ВСС) Нигяр Арпадараи.

Завотделом отметила, что в этом года продажу билетов планируется начать раньше, то есть, с конца октября: «На этот раз продажа билетов для граждан Азербайджана также начнется с кампании продажи билетов по льготным ценам. Ранняя продажа билетов связана с тем, иностранцы заранее строят свои планы».

Арпадараи также коснулась вопроса продолжения проведения гонок по истечении пяти лет: «Ведутся переговоры относительно продления проведения гонок, но на какой период их проведение будет продлено, пока неизвестно».

Заведующая отделом добавила, что с ноября стартуют монтажные работы.

Напомним, что ранее исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов сообщал, что Baku City Circuit хочет, чтобы гонка проходила в июне, а не апреле. “На подготовку трассы уходит три-четыре месяца. Когда гонка проходит в апреле, это значит, что мы должны начинать эти работы зимой, когда неблагоприятная погода, часто идут дожди, дует сильный ветер, и всё это тормозит процесс. Так что мы однозначно хотели бы передвинуть гонку на июнь. Но сначала надо взглянуть на календарь, я не знаю, какие у организаторов чемпионата планы на следующий год, как они собираются их составлять, но в идеале мы бы хотели проводить гонку летом”, - сказал Рагимов.

Отметим, что 27-29 апреля текущего года в Баку состоялись соревнования Гран При Азербайджана Формула 1, на которых победил пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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