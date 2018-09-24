В Азербайджане свыше 80 человек отравились медпрепаратами

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года и до настоящего времени 83 человека обратились в Клинический медицинский центр Азербайджана с жалобой на отравление медицинскими препаратами.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По словам заведующего отделением, в текущем году 92 человека обратились в центр в связи с аллергией после приема медпрепаратов.

Магсудов считает, что случаи отравления медпрепаратами не имеют отношения к вопросу качества препаратов.

«Такого рода случаи происходят из-за приема препаратов без соответствующего назначения врача. Это же в итоге приводит к отравлению. Во время наших бесед с больными те также признались, что они применяли препараты с превышением дозы, назначенной врачом», - добавил Магсудов.

Магсудов отметил, что обратившиеся пациенты, в основном, подверглись побочному воздействию антибиотиков и витаминов.

Заведующий отделением также сказал, что побочные эффекты чаще всего вызывают внутривенные и инъекционные препараты.

Токсиколог добавил, что существует разница между побочным эффектом препарата и отравлением, вызванным препаратами.

По словам Магсудова, побочные эффекты препарата проявляются в виде аллергической реакции.

«В этот момент на коже появляются покраснения, возникает головокружение. Общие признаки схожи с отравлением препаратами, однако, эти проявления не являются отравлением. Отравление препаратами определяется с помощью химико-токсикологического анализа», - сказал заведующий отделением.

По словам Магсудова, по результатам анализа определяется наличие отравления, а также тип препарата, из-за которых оно произошло. Заведующий отделением отметил, что в случае побочного эффекта от препаратов, после оказания необходимой медицинской помощи пациентам, их отпускают домой.

«В случае же отравления препаратами, пациент должен обязательно пройти полный курс лечения в больнице», - отметил завотделом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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