Первокурсники Бакинского исламского университета размещаются в другие вузы

24 сентября 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана обратился в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) для размещения студентов первого курса Бакинского исламского университета в других вузах.

Об этом в понедельник сказал глава пресс-службы центра Ханлар Ханларзаде.

По его словам, в данный момент идет процесс размещения студентов первого курса Бакинского исламского университета на вакантные специальности в других вузах. При размещении студентов учитываются баллы, которые они набрали во время приемных экзаменов в вузы.

Ханларзаде добавил, что в настоящее время на первом курсе университета обучаются 139 студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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